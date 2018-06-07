Відкрите кримінальне провадження через знищення Ханського палацу в окупованому Криму – поліція

Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом «незаконного знищення, руйнування і псування» історичної пам'ятки – Ханського палацу в Бахчисараї. Про це 7 червня повідомила прес-служба поліції.

«У тимчасово окупованому Криму під виглядом реставраційних робіт триває знищення пам'ятника ХVI століття – Ханського палацу в Бахчисараї, який є унікальною архітектурною пам’яткою і єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури, який складається з понад 19 об’єктів. Відбувається втрата його автентичності, знищення історичної цінності», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.1. 298 Кримінального кодексу України («Знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури»).

Раніше російський адвокат Микола Полозов повідомив, що подав позов до Коптевського районного суду Москви до підрядника всіх «реставраційних» робіт на території Ханського палацу-музею.

Російська влада Криму продовжує проводити «першочергові протиаварійні роботи» в Ханському палаці в Бахчисараї.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення цих робіт існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

Ханський палац-музей в Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний з історією кримських татар, територія літній резиденції кримських ханів Гераїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть. Він є кандидатом на внесення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.