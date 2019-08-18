У Херсонесі російські археологи розкопали приміщення стародавнього храму

Московські й уральські археологи під час розкопок у заповіднику «Херсонес Таврійський» в анексованому Севастополі виявили одне з приміщень стародавнього храму. За словами керівника експедиції, завідувача відділу «Городище і некрополь» Станіслава Рижова, храм існував з IV століття до н.е. до IV століття н.е.

«У перебігу робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найвірогідніше, належало храму. На північ від храму була площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею – підсобні приміщення споруди», – пояснив Рижов.

За інформацією пресслужби музею-заповідника Херсонес Таврійський, наразі розкоп доступний для огляду відвідувачам музею.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного й історичного значення, розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі. Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.