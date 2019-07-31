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31 Липень 2019, Київ 15:45
Новини | Політика

Україна закликає міжнародні організації відреагувати на дії Росії щодо храму ПЦУ в Сімферополі

Дах Кафедрального собору Православної церкви України в Сімферополі після опадів

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Міністерство культури України закликає міжнародні організації дати правову оцінку діям російської влади в окупованому Криму щодо собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі.

«Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інституцій у сфері прав і свобод людини стосовно фіксації цього злочину та просить надати належну правову оцінку здійсненому порушенню прав релігійної організації», – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства 31 липня.

24 липня у Сімферополі з храму ПЦУ було викрадене церковне начиння. «Під прикриттям здійснення ремонтних робіт (які ведуться з кінця червня поточного року) за протекції так званого «Міністерства майнових і земельних відносин Криму» здійснено рейдерське захоплення і відбувається варварське псування майна Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ)», – ідеться в заяві.

Представництво президента України в Криму 29 липня звернулося до прокуратури Автономної республіки Криму у зв’язку з повідомленнями про знищення російською владою Кафедрального собору Православної церкви України на анексованому півострові.

Раніше архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму було «розграбоване».

/**/ /**/ /**/ Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент
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Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов’язав передати в користування російського «Міністерства майнових і земельних відносин Криму» приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

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