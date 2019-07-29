Представництво президента в Криму звернулося до прокуратури через нищення собору ПЦУ в Сімферополі

Представництво президента в Криму звернулося до прокуратури Автономної республіки Криму у зв’язку з повідомленнями про знищення російською владою Кафедрального собору Православної церкви України на анексованому півострові. Про це йдеться в повідомленні представництва.

«В липні, за вказівкою окупаційної влади, без відома Кримської єпархії ПЦУ, будівельники розібрали дах храму, повитягували двері, вікна, навколо храму встановили паркан, частину церковного майна, а саме: меблі, ікони, килими, посуд, столові прибори викинули на смітник, а частина речей взагалі зникла. На даний час собор знаходиться у занедбаному, напівзруйнованому стані, перекрито доступ вірян до храму», – йдеться в повідомленні відомства.

Ці дії у представництві оцінюють як порушення окупаційною владою норм міжнародного гуманітарного права, права на вільне віросповідання, а також припускають порушення статті 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі однойменної Конвенції.

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Представництво, згідно з повідомленням, просить прокуратуру АРК надати правову оцінку діям російської влади. У прокуратурі наразі не надавали публічних коментарів щодо цього звернення.

Раніше архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму було «розграбоване».

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов’язан передати в користування російського «Міністерства майна Криму» приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що сторона захисту оскаржуватиме це рішення.