У Москві проходять суди над кримськими татарами, що вийшли на мітинг на Красній площі

У Таганському районному суді Москви 29 липня проходять судові засідання за участі кримських татар, які виходили на пікети на Красній площі в Москві на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

Зазначається, що перше засідання було призначене на 10:00, останнє – на 14:00.

10 липня в Москві затримали сімох ветеранів кримськотатарського руху, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Затримані тримали в руках плакати з написами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії».

За словами російської правозахисниці Олександри Криленкової, були затримані Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетуллаєв, Решат Емірусеїнов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Їх звинувачують у «порушенні встановленого порядку проведення мітингу».

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У Криму після його окупації Росією в 2014 році переслідують ймовірних членів ісламської організації «Хізб ут-Тахрір». За даними правозахисників, в рамках справ по цій тематиці на півострові позбавлені волі понад 60 людей.