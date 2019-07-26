До психлікарні помістили 3 фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» в окупованому Криму – адвокат

Трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» помістили до психіатричної лікарні в окупованому Криму, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

Він уточнив, що «не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного» Арсена Абхаїрова і пішов до психлікарні, оскільки нещодавно його ознайомлювали з постановою стаціонарної експертизи. Адвокат додав, що його підзахисний «почувається нормально», однак наголошує, що «запроторення до психіатричної лікарні його принижує». Семедляєв розцінює це як «форму каральної психіатрії».

«Через те, що хлопці відмовляються співпрацювати зі слідством, не зізнаються в інкримінованому їм злочині і не вважають себе терористами, вони піддаються такій формі тиску, як запроторення до психіатричної лікарні», – вказав захисник.

Адвокат розповів, що крім Арсена Абхаїрова в психлікарні перебувають Рустем Емірусеїнов і Ескендер Абдулганієв.

Пенітенціарна служба Росії не коментує інформацію про перебування фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» до психлікарні.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Криму продовжив запобіжний захід Ескендеру Абдулганієва, Арсену Абхаїрову і Рустему Емірусеїнову до 13 вересня.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.