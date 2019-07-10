«Народ готовий до боротьби»: затримання кримськотатарських активістів у Москві

У Москві на Красній площі 10 липня російські силовики затримали сімох ветеранів кримськотатарського національного руху. Усім їм інкримінують порушення встановленого порядку проведення мітингу (стаття 20.2 КоАП Росії). Після складання протоколів про адміністративне правопорушення активістів відпустили.

У російській столиці 10 липня відбувся масовий пікет за участі ветеранів кримськотатарського національного руху. На плакатах в учасників пікету, зокрема, було написано: «Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму», «Боротьба з «тероризмом» в Криму – це боротьба з інакомисленням», «Наші діти не терористи» та інші. Сімох людей затримали і відвезли до відділку поліції.

Як розповіла кореспонденту Крим.Реалії російська правозахисниця Олександра Криленкова, в результаті пікету було затримано сім осіб.

Пікет приурочений до апеляції у першій Бахчисарайській «справі «Хізб ут-Тахір»

«Рівно об 11:00 прямо на Красній площі навпроти мавзолею Леніну вийшли десятки, за моїми оцінками, ветеранів національного руху кримських татар і розгорнули плакати. Їхній пікет приурочений до апеляції у першій Бахчисарайській «справі «Хізб ут-Тахір». Через п'ять хвилин приїхали два легкових автомобіля поліції, сказали всім: згортати. У результаті трьох учасників пікету повантажили до одного із автомобілів, ще трьох – до іншого, ще одного – кудись повели», – розповіла Криленкова.

За її словами, затриманими виявились Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетуллаєв, Решат Емірусеінов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Усіх їх відвезли до відділку поліції Китай-міста в Москві.

Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії Сінавер Німетуллаєв, сімом затриманим активістам кримськотатарського національного руху інкримінують порушення встановленого порядку проведення мітингу (стаття 20.2 КоАП Росії).

За його словами, співробітники поліції взяли з активістів зобов'язання з'явитися на судове засідання.

«На всіх склали адміністративні протоколи за статтею 20.2. Через три години відпускатимуть, думаю скоро вже вийдемо (з відділку поліції – ред.). З нас взяли зобов'язання приїхати на суд. До нас також прийшов адвокат, зараз він фотографує протоколи. Спілкувалися з нами гранично ввічливо», – розповів Німетуллаєв.

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Олександр Піховкін, усіх затриманих активістів кримськотатарського національного руху відпустили після складання протоколів про адміністративне правопорушення.

Зазвичай при притягненні особи за цією статтею йдеться про штраф від 10 тисяч рублів

«Інкримінують їм частину 5 статті 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення (Росії – ред.) – порушення публічного заходу, встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування. Судова практика складається таким чином, що зазвичай при притягненні особи за цією статтею йдеться про штраф від 10 тисяч рублів», – розповів він.

За словами адвоката, співробітники російської поліції поводилися коректно, «з огляду на поважний вік затриманих».

Разом із тим він зазначив, що адміністративні протоколи були «оформлені з порушеннями».

Були порушені три базові норми: участь в адміністративному провадженні рідною мовою, право на перекладача і право на захисника

«Були порушені три базові норми: участь в адміністративному провадженні рідною мовою, право на перекладача і право на захисника. В документах немає опису порушення, там є лише його констатація», – додав адвокат.

Він також уточнив, що майбутні судові засідання щодо сімох активістів відбуватимуться у Тверському районному суді Москви.

Затримання активістів кримськотатарського національного руху 10 липня на Красній площі в Москві прокоментував голова Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.

Народ не зламався, що народ зберігає свою честь, народ готовий до боротьби

«У 1987 році востаннє кримські татари виходили на Красну площу і вимагали повернення на свою землю, люди з'їхалися з усіх частин Радянського Союзу... Через 32 роки кримські татари знову на Красній площі. Це говорить про те, що народ не зламався, що народ зберігає свою честь, народ готовий до боротьби», – сказав Чубаров у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook.

Він подякував усім, хто вийшов 10 липня на пікет.

«Хочу від імені Меджлісу кримськотатарського народу сказати спасибі мужнім кримським татарам, які на Красній площі вимагають свободу українському народові, свободу політв'язням, припинення репресій, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму», – зазначив Чубаров.

Крим.Реалії зв'язувалися з дільничним відділу поліції у Москві «Китай-місто», однак він відмовився відповідати на запитання про місце перебування затриманих активістів, порадивши зв'язатися з прес-службою управління внутрішніх справ Центрального округу Москви, однак там на дзвінки кореспондента не відповіли.