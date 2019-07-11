У Києві десятки людей пікетували посольство Росії, щоб підтримати засуджених кримських татар

Біля посольства Росії в Києві 11 липня відбулася акція на підтримку засуджених у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, на акцію вийшли близько 30 активістів, правозахисників та релігійних діячів. Всі вони тримали в руках плакати з вимогами припинити переслідування кримських татар в анексованому Росією Криму.

«Мені боляче спостерігати за тим, що зараз відбувається в Криму, тому що я сам з Севастополя. Хоч я і не кримський татарин, але в ці моменти, як зараз, коли кримські татари страждають, я теж себе вважаю кримським татарином. Людей звинувачують просто так, ні за що, тому ми повинні стояти за них горою, підтримувати їх. Тому що це частинка України, яка залишилася зараз там, в Криму, і вони зараз борються всіма можливими способами», – розповів активіст Руслан Гуцул.

11 липня Верховний суд Росії ухвалив рішення за апеляційною скаргою на вирок Північно-Кавказького військового окружного суду щодо чотирьох кримських татар з Бахчисараю за звинуваченням в участі у організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана терористичною в Росії та на території анексованого нею Криму. У підсумку, російський суд зменшив тюремні терміни фігурантам справи лише на 3 місяці кожному. Так, Енверу Мамутову суд змінив термін ув’язнення з 17 років до 16 років і 9 місяців, іншим підсудним – Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову і Ремзі Меметову термін ув’язнення також був зменшений з 9 років до 8 років і 9 місяців.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».