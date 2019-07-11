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11 Липень 2019, Київ 13:35
Новини | Політика

У Москві затримали пів сотні людей, які прийшли до будівлі суду на підтримку кримських татар

Акція підтримки кримських татар, засуджених за першою бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» біля будівлі Верховного суду Росії, 11 липня 2019 року

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Російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайськї «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», а також російська правозахисниця Олександра Криленкова.

Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму» тощо.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, затримані практично всі учасники акції на підтримку підсудних. Їх посадили в два автобуси відвезли в невідомому напрямку.

11 липня у Верховному суді Росії відбувається судове засідання із розгляду апеляційної скарги на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду, згідно з яким четверо кримських татар, громадян України, були визнані винними в «терористичній діяльності».

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».

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