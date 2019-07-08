У Меджлісі закликали підтримати засуджених в Росії до тривалих термінів кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав російських правозахисників, активістів і дипломатів 11 липня прийти до Верховного суду Росії, щоб підтримати засуджених до тривалих термінів кримських татар – Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова.

«Закликаю правозахисників Москви, журналістів, які намагаються відстоювати свободу слова, громадян Росії, які сповідують демократичні принципи і цінності свободи, іноземних дипломатів і співробітників міжнародних місій, акредитованих в Москві, прийти 11 липня 2019 року о 09:30 до Верховного суду РФ», – написав Чубаров у Facebook.

11 липня у Верховному суді Росії відбудеться судове засідання із розгляду апеляційної скарги на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду, згідно з яким четверо кримських татар, громадян України, були визнані винними в «терористичній діяльності».

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.