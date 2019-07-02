В анексованому Криму кримського татарина оштрафували за допис у «Вконтакте» 6 років тому

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд оштрафував кримського татарина Сейяра Емірова за відео, яке він додав на сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте» в 2013 році. Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, оштрафувала Емірова на 1500 рублів.

Чоловіка звинуватили за статтею «виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів».

Громадський захисник Емірова Сейтосман Каралієв розповів, що вказаний відеоролик був заборонений в 2014 році судом на Уралі. Він, за версією російських правоохоронних органів, містить «екстремістські матеріали» про релігійну організацію «Хізб ут-Тахрір».

Сам Еміров розповів, що після розміщення ролика не переглядав його, а нині сторінка видалена.

Сторона захисту кримського татарина має намір подавати апеляцію на рішення підконтрольного Кремлю суду.

Раніше сьогодні в Судаку російська поліція затримала кримського татарина Сейяра Емірова біля будинку його батьків.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».