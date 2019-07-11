Десятки людей прийшли під суд у Москві на підтримку кримських татар

Десятки людей зібралися під будівлею Верховного суду Росії у Москві, де сьогодні розглядають апеляцію на вирок у першій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Про це в Facebook повідомила російська правозахисниця Олександра Криленкова.

Вона зазначила, що після того, як активісти зняли куртки і залишилися в футболках з написами «зупиніть репресії в Криму», російські поліцейські закликали дотримуватися громадського порядку і попередили, що «несанкціоновані акції заборонені».

11 липня у Верховному суді Росії відбувається судове засідання із розгляду апеляційної скарги на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду, згідно з яким четверо кримських татар, громадян України, були визнані винними в «терористичній діяльності».

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».