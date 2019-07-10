У Москві після пікету на Красній площі затримали активістів кримськотатарського руху

У російській столиці Москві на Красній площі 10 липня після пікету затримали сімох ветеранів кримськотатарського національного руху, повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Инфо».

«Прямо на Красній площі навпроти мавзолею Леніну вийшли десятки, за моїми оцінками, ветеранів національного руху кримських татар і розгорнули плакати. Їхній пікет приурочений стосовно апеляції на першу бахчисарайську «справі Хізб ут-Тахір». Через п’ять хвилин приїхали два легкових автомобілі поліції, сказали всім: згортатися. В результаті трьох учасників пікету забрали в один з автомобілів, ще трьох в інший, ще одного кудись повели», – розповіла у Facebook російська правозахисниця Олександра Криленкова.

Повідомляється, що на плакатах учасників пікету були написи: «Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму», «Боротьба з «тероризмом» в Криму – це боротьба з інакомисленням», «Наші діти – не терористи» тощо.

Наразі коментарів від силових органів Росії щодо цієї ситуації немає.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров раніше закликав російських правозахисників, активістів і дипломатів 11 липня прийти до Верховного суду Росії, щоб підтримати засуджених до тривалих термінів кримських татар – Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова.

11 липня у Верховному суді Росії відбудеться судове засідання із розгляду апеляційної скарги на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду, згідно з яким четверо кримських татар, громадян України, були визнані винними в «терористичній діяльності».

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».