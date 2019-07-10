Близько 20 протестувальників 10 липня вийшли на Красну площу в Москві на акцію проти переслідування кримських татар. Маніфестанти тримали в руках плакати з написами «Боротьба з тероризмом у Криму – це боротьба з інакомисленням», «Наші діти – не терористи» та інші. У Криму після його окупації Росією в 2014 році переслідують ймовірних членів ісламської організації «Хізб ут-Тахрір». За даними правозахисників, в рамках справ по цій тематиці на півострові позбавлені волі понад 60 людей. Семеро учасників акції були затримані поліцією «для провадження». Частина маніфестантів встигла покинути Красну площу. (Відео Reuters)