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10 Липень 2019, Київ 19:23
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«Наші діти – не терористи»: в Москві після пікету затримали активістів з Криму – відео

«Наші діти – не терористи»: в Москві після пікету затримали активістів з Криму – відео
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Близько 20 протестувальників 10 липня вийшли на Красну площу в Москві на акцію проти переслідування кримських татар. Маніфестанти тримали в руках плакати з написами «Боротьба з тероризмом у Криму – це боротьба з інакомисленням», «Наші діти – не терористи» та інші. У Криму після його окупації Росією в 2014 році переслідують ймовірних членів ісламської організації «Хізб ут-Тахрір». За даними правозахисників, в рамках справ по цій тематиці на півострові позбавлені волі понад 60 людей. Семеро учасників акції були затримані поліцією «для провадження». Частина маніфестантів встигла покинути Красну площу. (Відео Reuters)

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