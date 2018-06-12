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12 Червень 2018, Київ 23:54
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Рейган vs Горбачов: як їхні зустрічі змінювали світ (відео)

Рейган vs Горбачов: як їхні зустрічі змінювали світ (відео)
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Рональд Рейган називав Радянський Союз «імперією зла». Пропонував американцям фантастичну на той час програму космічної оборони, налякавши перспективами ядерної війни. Стосунки Москви і Вашингтона були на нулі. Але до влади у Радянському Союзі приходить Михайло Горбачов, розпочинає зміни, і обидві країни починають шукати можливості відновити діалог. Кульмінація у серіалі історичних зустрічей Рональда Рейгана та Михайла Горбачова відбудеться у Москві. У травні 1988-го американський президент прибуває із візитом у столицю Радянського Союзу, де під час прогулянки на Красній площі остаточно розпочне нову сторінку в історії двох країн.

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