У столиці Росії Москві на Красній площі відбувається військовий парад до Дня перемоги в Другій світовій війні.

Відповідно до заяв Міністерства оборони країни, в ньому бере участь 130 тисяч осіб, 130 одиниць наземної військової техніки. У ході беруть участь представники всіх родів військ, Росгвардії й інших силових структур Росії.

Цього року, як і в 2017-му, через несприятливі погодні умови скасували повітряну частину параду, повідомляють російські телеканали. Спочатку планувалося, що над Красною площею пролетять 56 літаків і 18 вертольотів. Їх повертають у пункти базування.

5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» зазнав катастрофи літак «Аерофлоту», загинула 41 людина. У соцмережах після цього з’явилися заклики скасувати повітряну частину параду.

Поруч із президентом Росії Володимиром Путіним, який приймає парад, перебуває колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, після своєї відставки оголошений лідером нації (єлбаси).

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на відзначення Дня перемоги в Москві в цьому році не чекають приїзду жодного закордонного лідера.

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За даними ЗМІ, на святкування Дня перемоги в Москві влада Росії планувала витратити близько 470 мільйонів рублів (близько 7,2 мільйона доларів) – на 145 мільйонів менше, ніж в минулому році. Повідомлялося, що 102 із них піде на розгін хмар. Найбільшу суму – 180 мільйонів рублів – виділяють на перевезення військових.