Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Травень 2019, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

Аеропорт «Шереметьєво» опублікував похвилинну хронологію катастрофи Sukhoi Superjet

Внаслідок катастрофи загинула 41 людина

Дивитись коментарі

У Росії прес-служба московського аеропорту «Шереметьєво» опублікувала на своєму сайті похвилинну хронологію того, як розвивалися події на борту літака Sukhoi Superjet, що зазнав катастрофи 5 травня, і як відбувалася рятувальна операція.

  • 18:02 – Sukhoi Superjet вилетів за маршрутом Москва-Мурманськ.
  • 18:12 – командир літака зв’язався з диспетчером і заявив, що повертає літак в аеропорт вильоту – на борту відмовив радіозв’язок.
  • 18:13 – командир повторно зв’язується з диспетчером. Він знову доповідає про втрату радіозв’язку і додає, що втрачено автоматичне керування літаків.
  • 18:30 – посадка літака, відразу після якої він загорівся.
  • 18:31 – екіпаж літака почав евакуацію пасажирів.
  • 18:32 – до місця події прибули перші пожежні автомобілі.
  • 18:35 – рятувальники увійшли в палаючий борт літака.
  • 18:48 – пожежа повністю ліквідована.
Турбулентна історія російського літака «Сухой Суперджет-100» – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Турбулентна історія російського літака «Сухой Суперджет-100» – фотогалерея

Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» літак російської авіакомпанії «Аерофлот» здійснив аварійну посадку незабаром після зльоту. Це не єдиний інцидент за участі літака даної моделі.

Літак Sukhoi Superjet російської авіакомпанії «Аерофлот» виконував рейс SU1492 з Москви до Мурманська. Після зльоту, за попередніми даними, в літак влучила блискавка, і у нього відмовили системи автоматичного управління. Екіпаж подав на землю сигнал лиха і пішов на посадку назад в Шереметьєво.

Під час посадки літак вдарився об землю тричі – з баків вилилося паливо, і хвіст загорівся. Ця частина літака вигоріла повністю. У пожежі загинула 41 людина.

Наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»: відео з місця подій – відео
Embed
Наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»: відео з місця подій – відео

No media source currently available

0:00 0:01:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG