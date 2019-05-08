Аеропорт «Шереметьєво» опублікував похвилинну хронологію катастрофи Sukhoi Superjet

У Росії прес-служба московського аеропорту «Шереметьєво» опублікувала на своєму сайті похвилинну хронологію того, як розвивалися події на борту літака Sukhoi Superjet, що зазнав катастрофи 5 травня, і як відбувалася рятувальна операція.

18:02 – Sukhoi Superjet вилетів за маршрутом Москва-Мурманськ.

18:12 – командир літака зв’язався з диспетчером і заявив, що повертає літак в аеропорт вильоту – на борту відмовив радіозв’язок.

18:13 – командир повторно зв’язується з диспетчером. Він знову доповідає про втрату радіозв’язку і додає, що втрачено автоматичне керування літаків.

18:30 – посадка літака, відразу після якої він загорівся.

18:31 – екіпаж літака почав евакуацію пасажирів.

18:32 – до місця події прибули перші пожежні автомобілі.

18:35 – рятувальники увійшли в палаючий борт літака.

18:48 – пожежа повністю ліквідована.

Літак Sukhoi Superjet російської авіакомпанії «Аерофлот» виконував рейс SU1492 з Москви до Мурманська. Після зльоту, за попередніми даними, в літак влучила блискавка, і у нього відмовили системи автоматичного управління. Екіпаж подав на землю сигнал лиха і пішов на посадку назад в Шереметьєво.

Під час посадки літак вдарився об землю тричі – з баків вилилося паливо, і хвіст загорівся. Ця частина літака вигоріла повністю. У пожежі загинула 41 людина.