Російська авіакомпанія відмовилася купувати нові літаки Superjet після катастрофи в Москві

Авіакомпанія «Ямал», яка має у своєму парку 15 літаків Sukhoi Superjet 100, не купуватиме ще 10 таких авіалайнерів – аналогів того повітряного судна, на борту якого в Москві 5 травня загинула 41 людина.

Російські інформагенції передають слова генерального директора авіакомпанії «Ямал» Василя Крюка, який пояснює мотиви відмови економічними причинами («не виходить тієї економічної моделі в плані підтримки льотної придатності»).

Водночас у «Ямалі» до закінчення розслідування катастрофи літака в аеропорту «Шереметьєво» не планують припиняти експлуатацію вже наявних літаків Superjet.

«Ямал» має другий найбільший в Росії парк літаків Superjet. Найбільшим експлуатантом Superjet є «Аерофлот», у якого 50 літаків SSJ 100.

Кілька зарубіжних компаній, які закупили літаки серії SSJ 100, наприкінці 2018 року стали масово відмовлятися від їхньої експлуатації. Мексиканська компанія Interjet, яка закупила в Росії 22 авіалайнери, повністю відмовилася від їхнього використання. Так само вчинили бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines і ірландська CityJet.

5 травня Superjet-100, виконуючи рейс «Аерофлоту» Москва – Мурманськ, незабаром після зльоту потрапив у грозу, в нього, ймовірно, влучила блискавка, літак розвернувся і здійснив аварійну посадку в «Шереметьєві» – з повними баками. При жорсткій посадці у літака був пробитий бак із паливом і почалася пожежа.

Загинула 41 людина зі 78, що перебували на борту.