В авіакатастрофі в Москві могла загинути 41 людина: з 78, хто був на борту, відомо тільки про 37 живих

У Слідчому комітеті Росії заявили, що з 78 людей, які були на борту літака, що зазнав аварії в Москві, вижили, наскільки відомо, лише 37. Такі дані навела журналістам речниця Слідчого комітету Світлана Петренко. Таким чином, загальне число загиблих може сягнути 41, і неназвані російські «інформовані джерела» теж називають це число російським агентствам.

Раніше Слідчий комітет офіційно підтверджував загибель 13 людей, із них двох дітей. Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє були в тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння.

Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак, грубо приземлившись (за новими повідомленнями, з першого разу, а не з другого заходу, як повідомляли спершу), кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла.

Причина аварії ще не відома; припускають, що літак могла пошкодити блискавка.

Аеропорт «Шереметьєво» близько години був закритий, нині він працює в обмеженому режимі – тільки одна злітно-посадкова смуга з двох. Рейси, що прибували, переспрямовували в інші аеропорти Москви чи й в інші міста Росії – до Санкт-Петербурга чи Нижнього Новгорода; нині понад 100 рейсів цього аеропорту затримані і на виліт, і на приліт, іще низка рейсів узагалі скасована.

Випадки, коли влучення блискавки в літак у польоті призводить до аварійних наслідків, вкрай рідкісні; за всю історію цивільної авіації їх до десятка. За статистикою, пересічно кожен літак комерційної авіації зазнає удару блискавки частіше ніж раз на рік, або раз на кожні приблизно три тисячі годин польоту.