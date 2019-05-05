У Росії підтвердили загибель принаймні 13 людей унаслідок аварії літака

У Росії офіційно підтвердили загибель не менш ніж 13 людей, із них двох дітей, унаслідок аварії пасажирського літака в аеропорті столиці Москви «Шереметьєво». Офіційно назване число потерпілих на цей час – сім людей, із них принаймні двоє в тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння.

Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак не зміг приземлитися з першого разу, друга спроба завершилася кількома ударами об поверхню. Літак охопив вогонь, частина його повністю згоріла – зокрема, хвостова частина, де, схоже, і були загиблі.

Причина аварії ще не відома.

Аеропорт «Шереметьєво» близько години був закритий, нині він працює в обмеженому режимі – тільки одна злітно-посадкова смуга з двох. Рейси, що прибували, переспрямовували в інші аеропорти Москви чи й в інші міста Росії – до Санкт-Петербурга чи Нижнього Новгорода; нині понад 100 рейсів цього аеропорту затримані і на виліт, і на приліт.