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06 Травень 2019, Київ 07:45
Новини | Міжнародні

Авіакатастрофа в Росії: у Мурманській області оголосили триденний траур

Унаслідок аварії літака «Сухой Суперджет-100» загинула 41 людина

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У Мурманській області Росії оголосили триденний траур після авіакатастрофи літака «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот» у московському аеропорту «Шереметьєво».

«Із сьогоднішнього дня оголошується триденний траур на території Мурманської області», – заявив виконувач обов’язків губернатора області Андрій Чибіс.

У компанії «Аерофлот» заявили, що евакуація пасажирів відбулася впродовж 55 секунд при нормативі в 90 секунд. Командир покинув борт останнім. За словами представника компанії, пілот мав 1400 годин досвіду лише на літаках SSJ-100 и 6800 годин сумарно.

У Росії аварійно сів охоплений вогнем пасажирський літак – відео
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У Росії аварійно сів охоплений вогнем пасажирський літак – відео

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Увечері 5 травня літак «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту. Він майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Унаслідок інциденту загинула 41 людина.

Причина аварії наразі невідома. У Росії припускають, що літак могла пошкодити блискавка, внаслідок чого в нього «відмовила автоматика».

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