У Росії офіційно підтвердили загибель 41 людини внаслідок аварії літака, що зазнав аварії в аеропорті «Шереметьєво» столиці Москви. Ці дані повідомила журналістам речниця Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олена Марковська.

Таким чином, справдилися побоювання щодо числа загиблих після того, як у Слідчому комітеті дещо раніше 5 травня повідомили: є дані про те, що з 78 людей, які були на борту аварійного літака, вижили лише 37. Раніше Слідчий комітет офіційно підтверджував загибель 13 людей, із них двох дітей, – після перших повідомлень про лише одного загиблого.

Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє перебувають у тяжкому чи й украй тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння. За іншими повідомленнями, до лікарів за наслідками катастрофи звернулися 19 осіб. Загалом шпиталізовані, за різними даними, п’ять чи шість із них.

Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Саме пожежа і стала причиною загибелі людей.

Причина аварії ще не відома; в Росії припускають, що літак могла пошкодити блискавка, внаслідок чого в нього «відмовила автоматика».

Випадки, коли влучення блискавки в літак у польоті призводить до аварійних наслідків, вкрай рідкісні; за історію цивільної авіації з 1950-х років їх відомо лише до десятка. За статистикою, пересічно кожен літак комерційної авіації зазнає удару блискавки частіше ніж раз на рік, або ж кожному пілотові дістається удар блискавки в літак приблизно раз на кожні три тисячі годин польоту.