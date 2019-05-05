У Росії аварійно сів охоплений вогнем пасажирський літак, є потерпілі і загиблі

В аеропорті «Шереметьєво» столиці Росії Москви здійснив аварійну посадку охоплений вогнем пасажирський літак і після грубого приземлення переважно згорів на злітно-посадковій смузі. Повідомляють про потерпілих і загиблих, але ці дані значно різняться і весь час змінюються то в один, то в інший бік.

За повідомленнями на цей час, число потерпілих, що зазнали травм і опіків, називають від двох до 26, також інформують про від принаймні одного до мінімум 13 загиблих. Російські агентства пишуть, що пасажири, врятовані з літака, в паніці розбігалися навсібіч, тому досі не можуть порахувати, скільки людей врятувалося, а скільки потерпіло.

На цей час пожежу вже загасили, рятувальники намагаються дістатися всередину практично повністю згорілої хвостової частини літака, де можуть бути люди.

Як видно з фотографій і відеозаписів, літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» авіакомпанії «Аерофлот» сідав, охоплений полум’ям і густим димом. Причина пожежі ще не відома.

Як повідомляли російські агентства, літак, що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 чи 79 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник. Літак не зміг приземлитися з першого разу, друга спроба завершилася кількома ударами об поверхню.

Аеропорт «Шереметьєво» закритий, рейси, що прибувають, переспрямовують в інші аеропорти Москви чи й в інші міста Росії – до Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода.