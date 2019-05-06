На місці посадки літака в російському аеропорту знайшли два «чорні ящики» з чотирьох – ЗМІ

На місці аварійної посадки літака в аеропорту «Шереметьєво» в столиці Росії Москви знайшли два «чорні ящики», повідомило агентство РБК із посиланням на свої джерела в МНС.

Ще два «чорні ящики» технічні служби, які працюють на місці події, виявити поки не можуть. Пристрої були встановлені в хвостовій частині лайнера, що сильно постраждала від вогню і жорсткої посадки.

Увечері 5 травня літак «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту. Він майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник.

Літак, жорстко приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака згоріла. Унаслідок інциденту загинула 41 людина.

У Мурманській області Росії оголосили триденний траур.

Причина аварії наразі невідома. У Росії припускають, що літак могла пошкодити блискавка, внаслідок чого в нього «відмовила автоматика».