Авіакатастрофа в аеропорту «Шереметьєво»: що відомо про евакуацію, пілота та сам літак

Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» літак російської авіакомпанії «Аерофлот» здійснив аварійну посадку незабаром після зльоту. Повітряне судно кілька разів ударилося об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодило шасі й спалахнуло. Хвостова частина літака згоріла. Внаслідок інциденту повідомляється про загибель щонайменше 41 людини. Що відомо про катастрофу, пілота, сам літак? Та як подію висвітлили російські телеканали?

Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» внаслідок аварійної посадки літака і пожежі загинула щонайменше 41 людина. На місці аварійної посадки знайшли два «чорні ящики», як повідомило агентство РБК із посиланням на свої джерела в МНС Росії.

Проте ще два «чорні ящики» виявити поки не можуть. Справа в тім, що вони знаходилися в хвостовій частині, яка сильно постраждала від вогню.

Що сталося?

Літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» авіакомпанії «Аерофлот» вилетів із Москви рейсом SU1492 до Мурманська приблизно о шостій вечора.

На борту було 78 людей.

Майже одразу після зльоту рейс запросив аварійну посадку, після чого втратив радіозв’язок. Літак не зміг приземлитися з першої спроби, а друга завершилася кількома ударами об поверхню. Хвостова частина літака згоріла.

Літак мав реєстраційний номер RA-89098. Служба відстеження Flightradar24 показала, що він зробив два кола навколо Москви і приземлився приблизно через 45 хвилин, помітило видання Euronews.

Одразу після катастрофи почали з’являтися різні повідомлення про потерпілих і загиблих, але ці дані значно різнилися і весь час змінювалися.

Евакуація

Як розповів офіційний представник «Аерофлоту», пілот мав достатній досвід польотів і, зокрема, управлінням літаком моделі SSJ-100.

Він також повідомив, що евакуація людей по надувних трапах зайняла 55 секунд, замість стандартних 90.

Командир, за даними «Аерофлоту», покинув борт останнім. За словами представника компанії, пілот мав 1400 годин досвіду тільки на літаках SSJ-100 і 6800 годин сумарно.

​

Причини

Точну причину катастрофи наразі не встановили – за фактом аварійної посадки пасажирського літака в «Шереметьєво» порушили кримінальну справу, йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.

Але Слідчий комітет назвав основні версії авіакатастрофи:

недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака, несприятливі метеоумови.

Як це висвітлювали російські телеканали?

Онлайн-видання Meduza підрахувало, що новини про катастрофу SSJ100 в телеефірі 5 травня на телеканалах «Первый», «Россия-1» та НТВ всі разом тривали 9 хвилин 47 секунд. Сюжети про події у «Шереметьєво» були короткими, повідомляє видання.

«Жоден із трьох центральних каналів не змінив сітку мовлення в зв’язку зі тим, що трапилося, після випусків новин вони продовжили показувати фільми та серіали, заплановані в програмі»,– мовиться на сайті.

Репутація літака

SSJ-100, також відомий як Superjet – це двомоторний регіональний реактивний літак, який ввели в експлуатацію у 2011 році.

Sukhoi Superjet 100 був першим цивільним літаком, розробленим в пострадянські часи. Його запуск у 2011 році став джерелом національної гордості – його розглядали як один з проектів президента Росії Володимира Путіна.

Однак репутація літака вже раніше страждала після виявлення дефектів у деяких горизонтальних стабілізаторах, повідомляє агентство AP.

Цей літак широко використовують як в Росії, так і авіакомпанії інших країн, враховуючи Вірменію та Мексику.

Впродовж останніх років повідомлялося про численні технічні проблеми з літаком, і Росія намагалася переконати іноземних перевізників придбати його, пишуть в агентстві AFP.

Катастрофа в «Шереметьєво» – друга смертельна катастрофа за участю SSJ100. У 2012 році демонстраційний політ в Індонезії врізався в гору, внаслідок чого загинули всі 45 пасажирів на борту. Тоді причиною катастрофи назвали помилки пілотів і диспетчерів.

Що далі?