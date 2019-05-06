Авіакатастрофа в аеропорту «Шереметьєво»: що відомо про евакуацію, пілота та сам літак

Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» літак російської авіакомпанії «Аерофлот» здійснив аварійну посадку незабаром після зльоту. Повітряне судно кілька разів ударилося об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодило шасі й спалахнуло. Хвостова частина літака згоріла. Внаслідок інциденту повідомляється про загибель щонайменше 41 людини. Що відомо про катастрофу, пілота, сам літак? Та як подію висвітлили російські телеканали?
Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» внаслідок аварійної посадки літака і пожежі загинула щонайменше 41 людина. На місці аварійної посадки знайшли два «чорні ящики», як повідомило агентство РБК із посиланням на свої джерела в МНС Росії.
Проте ще два «чорні ящики» виявити поки не можуть. Справа в тім, що вони знаходилися в хвостовій частині, яка сильно постраждала від вогню.
Що сталося?
- Літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» авіакомпанії «Аерофлот» вилетів із Москви рейсом SU1492 до Мурманська приблизно о шостій вечора.
- На борту було 78 людей.
- Майже одразу після зльоту рейс запросив аварійну посадку, після чого втратив радіозв’язок. Літак не зміг приземлитися з першої спроби, а друга завершилася кількома ударами об поверхню. Хвостова частина літака згоріла.
- Літак мав реєстраційний номер RA-89098. Служба відстеження Flightradar24 показала, що він зробив два кола навколо Москви і приземлився приблизно через 45 хвилин, помітило видання Euronews.
- Одразу після катастрофи почали з’являтися різні повідомлення про потерпілих і загиблих, але ці дані значно різнилися і весь час змінювалися.
Евакуація
- Як розповів офіційний представник «Аерофлоту», пілот мав достатній досвід польотів і, зокрема, управлінням літаком моделі SSJ-100.
- Він також повідомив, що евакуація людей по надувних трапах зайняла 55 секунд, замість стандартних 90.
- Командир, за даними «Аерофлоту», покинув борт останнім. За словами представника компанії, пілот мав 1400 годин досвіду тільки на літаках SSJ-100 і 6800 годин сумарно.
Причини
- Точну причину катастрофи наразі не встановили – за фактом аварійної посадки пасажирського літака в «Шереметьєво» порушили кримінальну справу, йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.
- Але Слідчий комітет назвав основні версії авіакатастрофи:
- недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів,
- несправність літака,
- несприятливі метеоумови.
Як це висвітлювали російські телеканали?
- Онлайн-видання Meduza підрахувало, що новини про катастрофу SSJ100 в телеефірі 5 травня на телеканалах «Первый», «Россия-1» та НТВ всі разом тривали 9 хвилин 47 секунд. Сюжети про події у «Шереметьєво» були короткими, повідомляє видання.
- «Жоден із трьох центральних каналів не змінив сітку мовлення в зв’язку зі тим, що трапилося, після випусків новин вони продовжили показувати фільми та серіали, заплановані в програмі»,– мовиться на сайті.
Репутація літака
- SSJ-100, також відомий як Superjet – це двомоторний регіональний реактивний літак, який ввели в експлуатацію у 2011 році.
- Sukhoi Superjet 100 був першим цивільним літаком, розробленим в пострадянські часи. Його запуск у 2011 році став джерелом національної гордості – його розглядали як один з проектів президента Росії Володимира Путіна.
- Однак репутація літака вже раніше страждала після виявлення дефектів у деяких горизонтальних стабілізаторах, повідомляє агентство AP.
- Цей літак широко використовують як в Росії, так і авіакомпанії інших країн, враховуючи Вірменію та Мексику.
- Впродовж останніх років повідомлялося про численні технічні проблеми з літаком, і Росія намагалася переконати іноземних перевізників придбати його, пишуть в агентстві AFP.
- Катастрофа в «Шереметьєво» – друга смертельна катастрофа за участю SSJ100. У 2012 році демонстраційний політ в Індонезії врізався в гору, внаслідок чого загинули всі 45 пасажирів на борту. Тоді причиною катастрофи назвали помилки пілотів і диспетчерів.
Що далі?
- Міністр транспорту Росії Євген Дітріх заявив, що підстав для припинення експлуатації літаків Superjet 100 немає.
- Влада Мурманська оголосила в місті триденний траур.
- Компанія-виробник SSJ-100 – «Цивільні літаки Сухого» принесла свої співчуття загиблим і постраждалим, а також оголосила, що візьме участь в розслідуванні цієї події.
- У Ространснагляді заявили, що проведуть позапланові перевірки «Аерофлоту», «Шереметьєво» і Держкорпорації з організації повітряного руху на предмет дотримання правил безпеки польотів.
- На сайті Change.org з'явилася петиція з вимогою повністю припинити експлуатацію літаків цього типу в Росії.
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