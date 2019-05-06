Слідчий комітет Росії розглядає кілька версій причини авіакатастрофи в «Шереметьєві»

Слідчий комітет Росії розглядає кілька версій причини авіакатастрофи в аеропорту «Шереметьєво» в Москві.

Серед них – недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд борту, несправність літака та несприятливі погодні умови.

Увечері 5 травня літак «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту. Він майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник.

Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака згоріла. Унаслідок інциденту загинула 41 людина.

У Мурманській області Росії оголосили триденний траур.

Причина аварії наразі не відома. У Росії припускають, що літак могла пошкодити блискавка, внаслідок чого в нього «відмовила автоматика».