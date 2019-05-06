Boeing знав про проблеми моделі 737 MAX за рік до катастрофи лайнера в Індонезії

Інженери компанії Boeing знали про збої в системі попередження пілотів про небезпечний кут атаки ще в 2017 році – за рік до першої катастрофи лайнера цієї моделі в Індонезії. Друга – сталася через п’ять місяців. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«У 2017 році, протягом декількох місяців після початку поставок 737 MAX, інженери Boeing визначили, що програмне забезпечення системи індикації 737 MAX не відповідає вимогам, що висуваються до сенсора AOA (сенсор кута атаки). Програмне забезпечення, яке встановлюється на Boeing, з’єднує сенсор AOA зі спеціальним АОА індикатором, який є опціональною функцією», – йдеться в прес-релізі.

У компанії вирішили, що індикатор АОА буде встановлюватися на літаках за бажанням авіакомпанії, що купує літак. Отже, якщо компанія не встановить індикатор, то даним із сенсора АОА нікуди буде передаватися.

Після того, як інженери виявили цей недолік, в експертній комісії Boeing вирішили, що відсутність датчика попередження «не чинить негативного впливу на безпеку або експлуатацію літака».

У заяві також йдеться про те, що вище керівництво компанії не знало про проблему до першого падіння літака – рейсу індонезійського Lion Air в жовтні 2018 року, коли загинули 189 людей.

Після цього компанія випустила нову спеціальну інструкцію до управління літаком, в якому ця інформація була відображена, йдеться в заяві. Але через п’ять місяців після катастрофи лайнера в Індонезії другий літак цієї моделі впав в Ефіопії. Тоді загинули 157 людей.

У нинішній заяві керівництво повідомило, що випускає оновлення до наявного програмного забезпечення, в якому система попередження АОА буде встановлена як базова функція разом з індикатором.

На початку квітня президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбург офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків «Boeing-737 MAX» в Індонезії та Ефіопії стала некоректна робота програмного забезпечення. Він визав, що в обох випадках аварій система під назвою MCAS «зіграла вирішальну роль».

Ця система автоматично перемикає стабілізатор на пікірування (опускає ніс літака у напрямку до землі) в разі, якщо отримує сигнал, що літак виходить на занадто великі кути (піднімає ніс) і втрачає швидкість.

У випадках з катастрофами у Індонезії та Ефіопії, за попередніми даними, зламався датчик, і система помилково розпочала роботу, скерувавши літак до землі. Пілоти не змогли її відключити.

Керівництво Boeing очікує, що після оновлення програмного забезпечення буде знятий чинний зараз у всіх країнах світу мораторій на польоти «Boeing-737 MAX».