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17 Березень 2019, Київ 23:10
Новини | Міжнародні

Дані «чорних скриньок» показали схожість між авіакатастрофами в Ефіопії й Індонезії – влада

Boeing 737 MAX 8 «Ефіопських авіаліній» розбився невдовзі після зльоту в Аддис-Абебі 10 березня

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«Чорні скриньки» з літака «Ефіопських авіаліній», який розбився тиждень тому, містять дані, які вказують на «чітку схожість» цієї катастрофи з тією, що сталася поблизу Індонезії минулого року, повідомила міністр транспорту Ефіопії.

За словами Даґмавіт Моґес, попередній звіт буде оприлюднений упродовж 30 днів.

Boeing 737 MAX 8 «Ефіопських авіаліній» розбився невдовзі після зльоту в Аддис-Абебі 10 березня. Внаслідок цього загинули всі 157 людей на борту.

Чому розбився «Боїнг» «Ефіопських авіаліній»? – відео
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Чому розбився «Боїнг» «Ефіопських авіаліній»? – відео

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Це друга катастрофа літака такої моделі від жовтня, коли борт компанії Lion Air впав в океан біля узбережжя Індонезії. Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули 189 людей.

Після катастрофи літака «Ефіопських авіаліній» країни почали відмовлятися від польотів Boeing 737 MAX 8.

Дані з «чорних скриньок» аналізують французькі експерти.

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