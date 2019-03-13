Країни і авіакомпанії по всьому світу відмовляються від літаків Boeing 737 MAX

Низка країн і авіакомпаній по всьому світу заборонила польоти авіалайнера Boeing 737 MAX 8 через два дні після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Європейський союз, Норвегія, Австралія, Китай, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Бразилія, Мексика, Індія та інші країни заявили 12 березня, що забороняють польоти літака цієї моделі чи закривають свій повітряний простір для літаків з інших країн як запобіжний захід.

Рішення про призупинення польотів Boeing 737 MAX 8 ухвалило Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA), що об’єднує 28 країн-членів ЄС.

«Крім того, EASA опублікувало директиву з безпеки, яка призупиняє всі комерційні рейси, що виконуються операторами третіх країн всередині або за межами ЄС вищезазначених моделей літаків», – йдеться в повідомленні.

До країн, які забороняють Boeing 737 MAX 8, увійшли також Франція, Німеччина, Оман, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Ісландія.

Сполучені Штати, які допомагають ефіопській владі розслідувати катастрофу, заявили, що «занадто рано» припиняти роботу флоту Boeing 737 MAX 8 на своїй території.

11 березня компанія Boeing, найбільший в світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака і в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.