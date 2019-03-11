Щонайменше 21 співробітник ООН загинув у катастрофі літака ефіопських авіаліній – Ґутерріш

Щонайменше 21 співробітник Організації Об’єднаних Націй загинув у катастрофі літака Boeing ефіопських авіаліній, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

«Світова трагедія сталася близько від дому, і Організація Об’єднаних Націй об’єдналася в горі», – сказав Ґутерріш.

Раніше була інформація про 19 загиблих співробітників ООН.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Представник авіакомпанії заявив, що аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, незабаром після вильоту зі столиці. За повідомленнями, пілот повідомив про проблеми з бортом і попросив повернутися до столиці Ефіопії.

Літак 737 MAX 8 був у комерційному використанні з 2017 року.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців, після того, як в жовтні в океан біля узбережжя Індонезії впав літак авіакомпанії індонезійської авіакомпанії Lion Air (рейсу з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку), тоді загинули 189 людей.