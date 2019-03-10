Після авіакатастрофи в Ефіопії ніхто з пасажирів літака не вижив – авіакомпанія

Авіакомпанія Ethiopian Airlines повідомила про резльтати пошукових робіт на місці падіння літака, що прямував до Кенії.

«Команда, яка зараз перебуває на місці інциденту із жалем підтверджує, що ніхто не вижив. Вона висловлює щирі співчуття родичам і близьким пасажирів та членів екіпажу, хто втратив життя у цій трагічній аварії», – мовиться у повідомленні на Facebook на її сторінці.

Як повідомила авіакомпанія, Боїнг 737 мав 149 пасажирів і 8 членів екіпажу на борту. Аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, приблизно в 50 кілометрах на південний схід від Аддіс-Абеби, незабаром після зльоту з столиці.