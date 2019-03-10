В Ефіопії розбився пасажирський літак із понад 100 пасажирами на борту

Пасажирський літак Ethiopian Airlines 10 берехні зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі.

Як повідомила авіакомпанія, Боїнг 737, за попередніми даними, мав 149 пасажирів і 8 членів екіпажу на борту.

Представник заявив, що аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, приблизно в 50 кілометрах на південний схід від Аддіс-Абеби, незабаром після зльоту з столиці.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines заявила, що операції пошуку та порятунку тривають.

Вона не надавала деталей щодо кількості жертв.

Причину аварії не стало відомо відразу.

Офіс прем'єр-міністра Ефіопії висловив співчуття сім'ям жертв.