Пакистан заявляє, що збив два індійські літаки

Пакистан заявляє, що збив два літаки індійських повітряних сил у своєму повітряному просторі в спірному регіоні Кашмір.

Крім того, пакистанська влада заявляє про захоплення одного пілота на землі.

Пакистанські військові повідомили, що збили літаки 27 лютого після того, як вони перетнули «лінію контролю», яка є фактично кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами Кашміру.

Як заявив речник армії Пакистану Асіф Гафур, один із літаків впав на контрольованій Пакистаном частині Кашміру, інший – на підконтрольній Індії території в Гімалайському регіоні.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану підтвердили здійснення удару. «Єдиною метою таких дій було продемонструвати наше право, волю і здатність захищатися. Ми не хочемо загострювати ситуацію, але цілком готові до такого розвитку подій», – заявив речник МЗС Мохаммад Файзал.

Крім того, 27 лютого пакистанська поліція повідомила, що індійські сили здійснили обстріл підконтрольної Пакистанові території через «лінію контролю», внаслідок чого загинули шестеро цивільних.

Перед цим представники влади Індії заявили, що пакистанській військові літаки перетнули «лінію контролю», але їх відтіснили.

Крім того, з Індії повідомляли, що літак повітряних сил цієї країни розбився в контрольованій Індією частині Кашміру. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного поліцейського, внаслідок цього загинули двоє пілотів і цивільний житель.

За день до цього, 26 лютого, індійські військові літаки завдали «попереджувального авіаудару» по бойовиках у Пакистані.

Напруженість між Ісламабадом і Нью-Делі зросла після нападу смертника в Кашмірі, внаслідок якого загинув щонайменше 41 індійський поліцейський. Відповідальність за напад взяло на себе базоване в Пакистані угруповання «Джайш-е-Мохаммад».

Індія звинуватила Пакистан через цей напад, заявивши, що влада сусідньої країни сприяє бойовикам. Ісламабад звинувачення відкидає.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.