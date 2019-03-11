Ефіопські та китайські авіалінії призупинили польоти Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи

Авіаційна влада Ефіопії та Китаю оголосила про рішення призупинити польоти літаків Boeing 737 Max 8, один з яких розбився напередодні, забравши життя 157 людей. Виробник літаків в США заявив, що відправляє в Ефіопію команду для надання технічної допомоги. 11 березня оголошено національним днем жалоби в Ефіопії.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Представник авіакомпанії заявив, що аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, незабаром після вильоту зі столиці. За повідомленнями, пілот повідомив про проблеми з бортом і попросив повернутися до столиці Ефіопії.

На борту літака були пасажири з більш ніж 30 країн, в тому числі 32 кенійця, 18 канадійців, 7 британців, 5 німців, 3 росіянина і один серб. В ООН повідомили, що 19 її співробітників були серед жертв. Словацький депутат Антон Грнко повідомив у Facebook, що в літаку були його дружина і двоє дітей.

Літак 737 MAX 8 був у комерційному використанні з 2017 року.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців, після того як в жовтні в океан біля узбережжя Індонезії впав літак авіакомпанії індонезійської авіакомпанії Lion Air (рейсу з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку), загинули 189 людей.