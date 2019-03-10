ООН втратила 19 співробітників у катастрофі літака Ethiopian Airlines

Унаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.

«Глибоко засмучений ранковою новиною про авіакатастрофу в Ефіопії, яка забрала життя всіх людей на борту. Мої щирі співчуття родинам і близьким усіх жертв, включно з нашими співробітниками, які загинули в цій трагедії», – написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у мережі Twitter.

В ООН вказали, що трагедія сталася напередодні Асамблеї програми ООН з довкілля, яка збере глав держав, профільних міністрів та тисячі інших учасників на п’ятиденний саміт у Найробі. Саме туди прямували загиблі співробітники.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Представник авіакомпанії заявив, що аварія сталася біля ефіопського міста Бішофту, приблизно в 50 кілометрах на південний схід від Аддіс-Абеби, незабаром після вильоту зі столиці.