Британія приєдналася до країн, що заборонили польоти Boeing 737 Max

Літакам Boeing 737 Max заборонили здійснювати польоти у повітряному просторі Великої Британії після катастрофи у літака Ефіопських авіаліній. Про це повідомили в Управлінні цивільної авіації Сполученого королівства.

Директива буде чинна до подальших повідомлень про зміну ситуації.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців, після того, як в жовтні в океан біля узбережжя Індонезії впав літак авіакомпанії індонезійської авіакомпанії Lion Air (рейсу з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку), тоді загинули 189 людей.

Окрім Британії, польоти Boeing 737 Max призупинили в Ефіопії, Китаї, Сінгапурі та Австралії.