У компанії Boeing анонсували нове програмне забезпечення для своїх авіалайнерів

Найбільший в світі виробник літаків Boeing в найближчі тижні планує застосувати нове програмне забезпечення для своїх авіалайнерів категорії 737 Max, які за останні місяці зазнали двох масштабних аварій, остання – в Ефіопії.

Офіс компанії Boeing у Чикаго заявив 11 березня, що протягом декількох місяців працює над удосконаленням програмного забезпечення управління польотом після аварії в Індонезії.

За даними компанії, нині у світі експлуатуються близько 350 літаків серії 737 Max і з часу введення в комерційне використання у 2017 році компанія отримала понад 5 тисяч замовлень.

Напередодні Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) висунуло вимогу компанії Boeing модернізувати автоматичну систему керування літаком серії 737 Max 8.

Останні катастрофи з літаками Boeing викликали занепокоєння щодо надійності літака, і вже деякі авіакомпанії (Ефіопії, Китаю, Мексики та Індонезії) тимчасово відмовилися від їх використання. Тим не менше, для багатьох країн Boeing 737 Max складає основу флоту.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців, після того, як в жовтні в океан біля узбережжя Індонезії впав літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air (рейсу з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку), тоді загинули 189 людей.