Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Березень 2019, Київ 10:01
Новини | Міжнародні

У компанії Boeing анонсували нове програмне забезпечення для своїх авіалайнерів

За даними компанії, нині у світі експлуатуються близько 350 літаків серії Boeing 737 Max

Дивитись коментарі

Найбільший в світі виробник літаків Boeing в найближчі тижні планує застосувати нове програмне забезпечення для своїх авіалайнерів категорії 737 Max, які за останні місяці зазнали двох масштабних аварій, остання – в Ефіопії.

Офіс компанії Boeing у Чикаго заявив 11 березня, що протягом декількох місяців працює над удосконаленням програмного забезпечення управління польотом після аварії в Індонезії.

За даними компанії, нині у світі експлуатуються близько 350 літаків серії 737 Max і з часу введення в комерційне використання у 2017 році компанія отримала понад 5 тисяч замовлень.

Напередодні Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) висунуло вимогу компанії Boeing модернізувати автоматичну систему керування літаком серії 737 Max 8.

На борту літака Boeing 737 Max 8 були пасажири з більш ніж 30 країн
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ефіопські та китайські авіалінії припинили польоти Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи

Останні катастрофи з літаками Boeing викликали занепокоєння щодо надійності літака, і вже деякі авіакомпанії (Ефіопії, Китаю, Мексики та Індонезії) тимчасово відмовилися від їх використання. Тим не менше, для багатьох країн Boeing 737 Max складає основу флоту.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

Це вже друга авіакатастрофа цієї моделі літака за менш ніж шість місяців, після того, як в жовтні в океан біля узбережжя Індонезії впав літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air (рейсу з Джакарти до міста Панкалпінанґ на острові Банку), тоді загинули 189 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG