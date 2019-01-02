Експерти назвали 2018 рік одним із найбезпечніших для авіаперельотів в історії

Сайт Aviation Safety Network, який відстежує і вивчає авіаподії, у щорічному звіті назвав 2018 рік третім найбезпечнішим роком для авіаперельотів в історії за кількістю аварій.

Минулого року сталося 15 авіакатастроф, які забрали життя 556 людей. За кількістю жертв 2018 рік став дев’ятим найбезпечнішим роком в історії, кажуть дослідники.

З 15 авіакатастроф – 12 сталися з пасажирськими літаками, три – з вантажними рейсами.

«Якби кількість катастроф залишалася такою ж, як 10 років тому, в минулому році відбулося б 39 смертельних катастроф. При статистиці 2000 року, в минулому році було б навіть 64 смертельних катастроф, – сказав голова Aviation Safety Network. – Це показує величезний прогрес у плані безпеки за останні два десятиліття».

У минулому році були здійснені майже 38 мільйонів польотів. Згідно з цією статистикою, в 2018 році одна авіакатастрофа припадала на більш ніж 2,5 мільйона польотів.

При цьому 2017 рік був більш безпечним, ніж 2018-ий. Тоді сталося 10 авіакатастроф, в яких загинули 44 людини.

У звіті сайту вказано, що головною проблемою авіабезпеки в останні п’ять років залишається втрата контролю над літаком.