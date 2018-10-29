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29 Жовтень 2018, Київ 23:06
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«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео

«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео
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Індонезійська влада заявила, що ознак того, що хтось вижив у катастрофі Boeing 737 MAX немає. Рятувальники зосереджені на пошуку тіл загиблих. Дайвери намагаються дістатися фюзеляжу літака, який перебуває на глибині близько 35 метрів. За повідомленнями, літак упав у море через 13 хвилин після злету. Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Громадян України не було на борту літака. (Відео Reuters)

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