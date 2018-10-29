Індонезійська влада заявила, що ознак того, що хтось вижив у катастрофі Boeing 737 MAX немає. Рятувальники зосереджені на пошуку тіл загиблих. Дайвери намагаються дістатися фюзеляжу літака, який перебуває на глибині близько 35 метрів. За повідомленнями, літак упав у море через 13 хвилин після злету. Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Громадян України не було на борту літака. (Відео Reuters)