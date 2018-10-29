В Індонезії впав у море пасажирський літак зі 188 людьми

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 188 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра, повідомляє влада Індонезії. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг.

Повідомлень про те, чи комусь вдалося врятуватися, наразі немає.

В авіакомпанії заявили, що ще не мають коментарів і намагаються «зібрати всю інформацію та дані».

Boeing 737 MAX – це оновлена версія літака «Боїнг», що характеризується кращою ефективністю використання палива. Ці літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша аварія з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та «ретельно стежить за ситуацією».

Індонезія має понад 17 тисяч островів і активно використовує повітряний транспорт для внутрішніх перевезень. Впродовж останніх років у країні сталося кілька авіакатастроф.