Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2019, Київ 10:47
Новини | Міжнародні

Авіакатастрофа в Ефіопії: французькі експерти проаналізують дані з бортових самописців

Жертвами катастрофи стали 157 людей

Дивитись коментарі

Французькі слідчі сьогодні почнуть аналізувати дані з бортових самописців літака Boeing 737 Max, який розбився в Ефіопії.

Напередодні авіакомпанія Ethiopian Airlines, якій належав літак, повідомила, що бортові самописці відправлені для розшифровки до Парижа.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

11 березня компанія Boeing, найбільший у світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака, і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.

Авіакомпанії по всьому світу тимчасово відмовляються від експлуатації Boeing-737. Крім того, низка країн закрили свій повітряний простір для літаків цього типу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG