Авіакатастрофа в Ефіопії: французькі експерти проаналізують дані з бортових самописців

Французькі слідчі сьогодні почнуть аналізувати дані з бортових самописців літака Boeing 737 Max, який розбився в Ефіопії.

Напередодні авіакомпанія Ethiopian Airlines, якій належав літак, повідомила, що бортові самописці відправлені для розшифровки до Парижа.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.

11 березня компанія Boeing, найбільший у світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака, і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.

Авіакомпанії по всьому світу тимчасово відмовляються від експлуатації Boeing-737. Крім того, низка країн закрили свій повітряний простір для літаків цього типу.