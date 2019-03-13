США також призупиняють експлуатацію Boeing 737 Max – Трамп

США 13 березня слідом за багатьма іншими країнами світу оприлюднили екстрене рішення призупинити експлуатацію літаків Boeing 737 Max версій 8 і 9, заявив президент Дональд Трамп.

Ці рішення авіаційна влада в багатьох країнах ухвалює після катастрофи авіалайнера в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей.

До цього оголошення Трампа американська Федеральна авіаційна адміністрація казала, що у неї немає даних для тверджень, що літаки небезпечні. Трамп послався на «нову інформацію», яка з’явилася під час розслідування інциденту в Ефіопії, але не уточнив деталей.

Трамп додав, що безпека американців є «першорядною турботою» і додав, що авіаційна влад невдовзі зробить заяву з цього приводу.

«Boeing – це неймовірна компанія. Вони працюють дуже ретельно зараз і, сподіваюся, швидко знайдуть відповідь», – наголосив Трамп.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.

Вже низка країн і авіакомпаній по всьому світу заборонила польоти авіалайнера Boeing 737 MAX 8 через після авіакатастрофи. Європейський союз, Великобританія, Норвегія, Австралія, Китай, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Бразилія, Мексика, Індія та інші країни заявили 12 березня, що забороняють польоти літака цієї моделі чи закривають свій повітряний простір для літаків з інших країн як запобіжний захід.

Сполучені Штати, які допомагають ефіопській владі розслідувати катастрофу, раніше заявляли, що «занадто рано» припиняти роботу флоту Boeing 737 MAX 8 на своїй території.

11 березня компанія Boeing, найбільший в світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.