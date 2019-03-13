В Україні заборонили польоти Boeing 737 MAX через авікатастрофу в Ефіопії

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Україна призупиняє льотну експлуатацію цих літаків. Про це повідомили в Державній авіаційній службі.

У відомстві зазначили, що після двох катастроф літаків цього типу Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох моделей літака зазначених вище до, в межах або з території зазначеної в положеннях Угоди щодо Європейського Союзу.

Вже низка країн і авіакомпаній по всьому світу заборонила польоти авіалайнера Boeing 737 MAX 8 через після авіакатастрофи. Європейський союз, Великобританія, Норвегія, Австралія, Китай, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Бразилія, Мексика, Індія та інші країни заявили 12 березня, що забороняють польоти літака цієї моделі чи закривають свій повітряний простір для літаків з інших країн як запобіжний захід.

Сполучені Штати, які допомагають ефіопській владі розслідувати катастрофу, заявили, що «занадто рано» припиняти роботу флоту Boeing 737 MAX 8 на своїй території.

11 березня компанія Boeing, найбільший в світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.