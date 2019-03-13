Ще дві країни відмовляються від літаків Boeing 737 MAX

Комітет із цивільної авіації Казахстану 13 березня повідомив, що зупиняє польоти польоти авіалайнера Boeing 737 MAX 8 через два дні після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей.

Водночас Сербія вирішила заборонити таким літакам злітати, сідати або пролітати через свій повітряний простір.

Вже низка країн і авіакомпаній по всьому світу заборонила польоти авіалайнера Boeing 737 MAX 8 через після авіакатастрофи. Європейський союз, Норвегія, Австралія, Китай, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Бразилія, Мексика, Індія та інші країни заявили 12 березня, що забороняють польоти літака цієї моделі чи закривають свій повітряний простір для літаків з інших країн як запобіжний захід.

Сполучені Штати, які допомагають ефіопській владі розслідувати катастрофу, заявили, що «занадто рано» припиняти роботу флоту Boeing 737 MAX 8 на своїй території.

11 березня компанія Boeing, найбільший в світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.