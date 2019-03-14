Росія закрила свій повітряний простір для літаків Boeing 737 Max

Росавіація заборонила польоти в повітряному просторі Росії літаків Boeing 737 Max, йдеться в повідомленні на сайті Агенства повітряного транспорту Росії.

«Введена тимчасова заборона NOTAM на польоти в російському повітряному просторі літаків Boeing 737-800 MAX і Boeing 737-900 MAX всіх авіакомпаній», – йдеться в повідомленні.

За даними Росавіації, у Росії є 2 повітряних судна типу Boeing-737 MAX, експлуатацію яких призупинила авіакомпанія-власник.

Авіакомпанії по всьому світу тимчасово відмовляються від експлуатації Boeing-737. Крім того, низка країн закрили свій повітряний простір для літаків цього типу.

У четвер авіакомпанія Ethiopian Airlines повідомила, що бортові самописці з літака, що зазнав аварії в Ефіопії, відправлені для розшифровки до Парижа.

11 березня компанія Boeing, найбільший у світі виробник літаків, заявила, що «повністю впевнена у безпеці» літака, і пообіцяла в найближчі тижні застосувати нове програмне забезпечення для управління польотом для літаків 737 MAX.

Пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня зазнав аварії під час рейсу з Аддіс-Абеби до Найробі. На борту літака Boeing 737 Max 8 перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, не вижив ніхто.