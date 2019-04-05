У компанії Boeing визнали, що 2 літаки розбилися через помилку програми

Президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбург офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків «Боїнг-737 MAX» в Індонезії та Ефіопії за останні місяці стала некоректна робота програмного забезпечення.

Мюіленбург записав відеозвернення, в якому висловив співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу, які загинули на борту обох літаків.

«Всі ми в компанії відчуваємо величезну серйозність цих подій», – сказав президент Boeing, визнавши, що в обох випадках аварій система під назвою MCAS «зіграла вирішальну роль».

Ця система автоматично перемикає стабілізатор на пікірування (опускає ніс літака у напрямку до землі) в разі, якщо отримує сигнал, що літак виходить на занадто великі кути (піднімає ніс) і втрачає швидкість.

У випадках з аваріями у Індонезії та Ефіопії, за попередніми даними, зламався датчик, і система помилково розпочала роботу, скерувавши літак до землі. Пілоти не змогли її відключити.

Президент Boeing пообіцяв, що найближчим часом в програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX внесуть зміни.

«Це оновлення разом з відповідними навчальними матеріалами, які отримають пілоти, виключать можливість ненавмисної активації системи MCAS», – сказав він у зверненні.

Керівництво Boeing очікує, що після оновлення програмного забезпечення буде знятий чинний зараз у всіх країнах світу мораторій на польоти Боїнг-737 MAX».

В результаті аварії літака в Ефіопії 10 березня загинули 157 людей. У жовтні 2018 року такий же літак розбився в Індонезії, забравши життя 189 людей.