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29 Березень 2019, Київ 22:37
Новини | Міжнародні

Розслідування підтвердило причину катастрофи літака Boeing-737 Max в Ефіопії

Літак Boeing 737 Max 9

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Американські слідчі з’ясували, що катастрофа літака Boeing-737 Max в Ефіопії пов’язана з роботою електронних систем на борту, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела, обізнані зі змістом чорних скриньок літака. Офіційно підсумки розслідування будуть оголошені на наступному тижні.

Раніше повідомляли про проблеми літака моделі Boeing-737 Max. Електроніка автоматично опускає ніс літака, якщо дані системи показують, що літак перейшов у режим звалювання. 27 березня компанія Boeing анонсувала зміни в системі управління, які дозволять пілотові скасовувати автоматичне зниження висоти польоту.

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За останній рік сталися дві великі авіакатастрофи з участю літаків Boeing-737 Max. Обидві сталися відразу після зльоту повітряних суден. Після авіакатастрофи в Ефіопії експерти стали підозрювати, що причиною аварій стали проблеми в системі управління літаком. З середини березня в усьому світі призупинено експлуатацію літаків Boeing-737 моделей Max 8 і 9.

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