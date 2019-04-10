Авіакомпанії відмовилися від закупівель літака Boeing 737 MAX у березні

У березні вперше за сім років американська корпорація Boeing не отримала жодного замовлення протягом місяця на свій найпопулярніший літак Boeing 737 MAX.

Різке зниження попиту на лайнер відбулося услід за двома катастрофами цього літака – в Індонезії в жовтні 2018 року і в Ефіопії в березні 2019-го, внаслідок яких загинули 346 людей. Попередні результати розслідувань цих катастроф вказують на можливий збій автоматичної електронної системи управління польотом літака.

Згідно з оприлюдненими 9 квітня даними, за перший квартал 2019 року було замовлено всього 10 літаків. За той же період 2018 року компанія отримала замовлення на 112 лайнерів. У березні не надійшло жодного замовлення.

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За оцінками фахівців, повернення літака в експлуатацію, включаючи оновлення програмного забезпечення, виплату компенсацій за затримку доставки літаків й інші витрати може обійтися виробникові у три мільярди доларів. Очікується, що польоти не будуть відновлені до вересня.

Розслідування причин катастроф в Ефіопії й Індонезії триває. У результаті цих катастроф всі цивільні авіакомпанії припинили експлуатацію цього літака.