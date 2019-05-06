У Росії вирішили не припиняти польоти Superjet-100 після катастрофи в «Шереметьєві»

Міністр транспорту Росії Євген Дітріх заявив, що немає підстав для припинення експлуатації літаків Superjet-100 після загибелі 41 людини в авіакатастрофі в московському аеропорту «Шереметьєво».

«Сухий Суперджет» – російський близькомагістральний літак, розроблений в 2000-х роках і вироблений за участю іноземних компаній.

5 травня Superjet-100, виконуючи рейс «Аерофлоту» Москва – Мурманськ, незабаром після зльоту потрапив у грозу, в нього, ймовірно, влучила блискавка, літак розвернувся і здійснив аварійну посадку в «Шереметьєві» – з повними баками. При жорсткій посадці у літака був пробитий бак із паливом і почалася пожежа.

Загинула 41 людина зі 78, що перебували на борту.

Несправність повітряного судна – одна з основних версій катастрофи. Слідство розглядає також версію: недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, що проводили технічний огляд борту; несприятливі метеоумови.

Це сьомий за рахунком інцидент Superjet-100. Єдина аварія до цього, що закінчилася людськими жертвами, сталася в Індонезії в 2012 році, тоді загинули 45 людей.

Однак ці літаки відомі частими несправностями, зазвичай пов’язаними з двигунами, що викликало нарікання авіакомпаній, які використовували Superjet-100.