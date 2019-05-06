Авіакатастрофа в «Шереметьєві»: за попередніми даними, серед постраждалих є українка

Через авіакатастрофу в московському аеропорту «Шереметьєво», за попередніми даними, постраждала громадянка України, повідомив в коментарі Радіо Свобода голова Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, однією із постраждалих є громадянка України, потерпіла госпіталізована, їй надається необхідна медична допомога. Консул вживає заходів щодо уточнення даних щодо потерпілої, а також з’ясування ступеня тяжкості отриманих травм», – повідомив Кирилич.

Офіційних коментарів російської сторони щодо громадянства потерпілих, в тому числі іноземців, у авіакатастрофі в аеропорту «Шереметьєво» немає.

5 травня Superjet-100, виконуючи рейс «Аерофлоту» Москва – Мурманськ, незабаром після зльоту потрапив у грозу, в нього, ймовірно, влучила блискавка, літак розвернувся і здійснив аварійну посадку в «Шереметьєві» – з повними баками. При жорсткій посадці у літака був пробитий бак із паливом і почалася пожежа.

Загинула 41 людина зі 78, що перебували на борту.